Vorschriften dürften Urlauber fernhalten – Italiens Strandregeln: Desinfektionsmittel, Mundschutz, Mindestabstand

Ab dem 18. Mai sind sämtliche Strände Italiens für Italiener wieder geöffnet, allerdings mit strengen Vorschriften belegt, die Strandsüchtigen müssen neben Handtuch und Sonnenöl auch Desinfektionsmittel, Mundschutzmaske und eventuell auch ein Covid-Armband mit Distanzalarm in ihre Strandtasche einpacken, da macht der Urlaub am Meer/See keinen Spaß mehr und die Urlauber eher fernhalten.

Der Rest Europas muss vorerst Italien von der Reiseliste streichen, halb so schlimm, wer kann und unbedingt will, der bucht seinen Urlaub in heimatlichen Gefilden und unterstützt die regionale Tourismusbranche. Aber wer kann sich in diesem Jahr noch einen Urlaub leisten? Für viele Bürger dürfte der Urlaub in weite Ferne gerückt sein, nicht nur wegen den vielen Maßnahmen wie z.B. die Maskenpflicht, auch die finanziellen Mittel sind begrenzt oder äußerst knapp, etliche Menschen haben ihren Job verloren oder sind in Kurzarbeit geschickt worden.

