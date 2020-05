Vorschlag für Merkel, Spahn und Söder: So schützt man sich richtig vor Viren!

Dieses unaufgeklärte Schlafschaf will sich vor Viren schützen und trägt für seine Sicherheit eine Taucherausrüstung. Wir raten dem Mann dringend an, den Fernseher in naher Zukunft abzuschalten und keine Mainstream Medien mehr zu lesen. Eigentlich kann das nur Satire sein.

Aufnahme vom 02. Mai 2020

Quelle: unbekannt