Vorerst kein Fährverkehr! „Sea-Eye 4“ in Palermo festgesetzt

Die „Sea-Eye 4“ wurde nach einer Kontrolle im Hafen von Palermo von italienischen Behörden wegen technischer Gründe festgesetzt. Offenbar ist das Wassertaxi für eine große Anzahl von Personen nicht geeignet und die 415 Fahrgäste, die Mitte Mai 2021 nach Europa geschippert und in Italien ausgeschifft wurden, haben wohl deutlich die Zahl überschritten.

Die „Seenotretter“ sehen in der Festsetzung des Schiffes eher eine willkürliche Blockade, weil sie zu viele Bootsmigranten gerettet haben und nun auf unbestimmte Zeit nicht mehr rausfahren können. Irgendwie grotesk, wenn Migrantenfähren mit Fahrgästen vollbeladen sind, dann wird über die Grenze der Belastbarkeit gejammert und umgehend ein „sicherer Hafen“ angefordert, wenn aber italienische Behörden die Überschreitung der zulässigen Personenzahl bemängeln, wird dies als Absicht unterstellt.

Mittlerweile wissen informierte Bürger, dass diese selbsternannten Seenotretter eben keine „Seenotretter“ im ursprünglichen Sinne sind, die auf das Einlaufen in einen europäischen Hafen per Tränendrüsen-Taktik und Humanität-Gedöns bestehen, statt die in Schlauchboot hockenden und auf Abholung wartenden „Schiffbrüchigen“ in den nächsten Hafen mit der kürzesten Entfernung zu bringen.

5 8 Bewertungen Artikel Bewertung