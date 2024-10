Vorbild CIA: Brüssel soll EU-Geheimdienst planen

In einem umfassenden Bericht über die Krisen- und Kriegsbereitschaft der Europäischen Union soll der ehemalige finnische Präsident Sauli Niinistö die Schaffung eines „voll entwickelten Geheimdienstes auf EU-Ebene“ ähnlich der US-amerikanischen CIA empfehlen. Das berichtete das Magazin Politico am Mittwochnachmittag. Der neue Dienst soll die Mitgliedsstaaten durch einen verstärkten Informationsaustausch besser vor Bedrohungen, Sabotageakten und ausländischen Agenten schützen, die zunehmend in den europäischen Hauptstädten operieren. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

