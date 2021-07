Vor allem Syrer und Iraker – Berlin: Senat will 500 „Flüchtlinge“ aus dem Libanon aufnehmen

Die Multikulti-Hauptstadt hat offenbar noch nicht genug Probleme bzw. Konfliktpotenzial? Der Rot-Rot-Grüne Senat von Berlin will 500 „Flüchtlinge“ aus dem Libanon aufnehmen, vor allem Syrer und Iraker, die ersten Familien sollen bereits noch dieses Jahr in der Pleitestadt eintrudeln.

Die Berliner dürften über die Nachricht bestimmt hocherfreut sein, nicht nur wegen der exorbitanten Wohnungsnot, den fehlenden Kita-Plätzen und den ausufernden Sozialleistungen, auch über die Ankurbelung der Buntheit, die die Stadt immer mehr in den Nahen Osten verwandelt.

[…] Berlin will 500 vor allem syrische und irakische Flüchtlinge aus dem Libanon aufnehmen. Eine entsprechende Landesaufnahmeanordnung hat Innensenator Andreas Geisel (SPD) erlassen, wie die Innenverwaltung am Montag mitteilte. Die ersten Familien könnten bereits in diesem Jahr in Berlin aufgenommen werden, sagte Geisel. Geplant ist, innerhalb von fünf Jahren jährlich 100 besonders schutzbedürftige Personen aus dem Libanon nach Berlin zu holen.

Nun sollen die Auswahlverfahren vorbereitet werden. Es folgen die Sicherheitsüberprüfungen durch die Landespolizei mit Unterstützung der Sicherheitsbehörden des Bundes. […] Quelle: bz-berlin.de

