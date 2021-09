Vor Abflug in die USA – Air Base Ramstein: Afghanischer Flüchtling mit Sprengkapseln im Gepäck festgenommen

Ein männlicher afghanischer Flüchtling, der vom Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland in die Vereinigten Staaten fliegen wollte, wurde am Montag festgenommen, nachdem bei der Kontrolle vor dem Flug entdeckt worden war, dass er Sprengkapseln und anderes explosives Material in seinem Handgepäck hatte, so drei US-Beamte gegenüber Just the News. Er wurde als Bauunternehmer identifiziert.

Der Mann, der Anfang der 1990er Jahre geboren wurde und afghanischer Staatsbürger ist, arbeitete als Auftragnehmer für die US-Regierung, als er evakuiert wurde, und die Beamten glauben, dass das Material mit seiner Arbeit und nicht mit dem Terrorismus zusammenhängt, so die Beamten.

Dennoch wurde der Mann auf eine Liste mit eingeschränkten Rechten gesetzt und an der Einreise in die USA gehindert, wie aus einer Zusammenfassung des Vorfalls durch die Transportation Security Administration hervorgeht, die Just the News vorliegt. „Die Person wurde auf eine ‚rote Liste‘ gesetzt und darf nicht in die USA reisen“, heißt es in dem TSA-Memo, und die U.S. Air Marshals wurden informiert.

Die Kontrolleure, darunter auch ein Angehöriger des deutschen Militärs, der die USA auf dem Luftwaffenstützpunkt in Deutschland unterstützt, fanden fünf Sprengkapseln, einen Zündschalter, eine „Verteidigungsschnur“ und ein Schockrohr, als der Flüchtling am späten Montagmorgen deutscher Zeit festgenommen wurde, so die Beamten und der TSA-Zusammenfassungsbericht.

„Die TSA teilte mit, dass während der physischen Durchsuchung (vollständige Öffnung) des Gepäcks der Person ein deutscher Militärangehöriger einen verdächtigen Gegenstand im Gepäck identifizierte“, heißt es in der TSA-Mitteilung. Der Sprengstoff wurde aus dem Hangar gebracht, ein Ordnungsdienstteam wurde gerufen und der Mann aus der Einflugschneise des Fluges entfernt, heißt es in der Mitteilung.

Quelle: thegatewapundit.com

5 5 Bewertungen Artikel Bewertung