Was für eine Schauspielkunst in der bayrischen Landeshauptstadt. Was für tolle Schätzungen bei den Tagesthemen. Super Linkstwitterblase mit Fake Meldungen. Das beste Deutschland aller Zeiten.

Carsten meint diese Szene, dazu nachfolgendes Video. Manche meinen, es sei ein Agent Provokateur, der für die Leitmedien die gewünschten Bilder zur Diffamierung der Demonstranten/Spaziergänger liefert.

