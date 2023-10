Von Platz 3 auf 1: In Berlin ist Mohammed der beliebteste Baby-Name

Noah, Adam, Maximilian? Nein – in Berlin gibt es einen neuen Spitzenreiter unter den beliebtesten Vornamen bei Buben: Mohammed. Auch in Wien hält der Siegeszug des arabischen Namens weiter an. In Österreichs Hauptstadt belegt er Platz 6.

Es ist ein Trend, der auch in Wien immer deutlicher wird. Einige Vornamen unterscheiden sich in der Schreibweise, werden aber gleich ausgesprochen (“Hannah” und “Hanna”, oder eben “Mohammed und Mohammad”), erklärt die Stadt auf ihrer Seite, warum es offiziell zwei Reihungen gibt. Weiterlesen auf Exxpress.at

