Von Moskau an die weißrussisch-polnische Grenze: Migranten aus Mali

Selbst Migranten, die bereits in Osteuropa leben, ziehen gen Westen. Wie zum Beispiel diese Migranten aus Mali, die 2.000 Dollar bezahlten, um von Moskau aus an die weißrussisch-polnische Grenze zu gelangen. Ihr Ziel: Frankreich. Im Land der früheren Kolonialherren gibt es nämlich bereits eine große afrikanische Gemeinschaft, sowie soziale Wohltaten. Da gibt man doch gerne so viel Geld aus, um in das Land der Träume zu gelangen, nicht?

#Belarus And now Africa. These migrants are originally from Mali. They came to the Belarusian border from Moscow, Russia. One of them says he paid $2,000 to get to #Belarus. He has lived in Moscow for 2 years but now wants to go to France. pic.twitter.com/4nO3mYjWXA

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 12, 2021