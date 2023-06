Von der Leyen „ganz stolz“: EU will eigenen Pass für homosexuelle Eltern

Es dürfte gegenwärtig wohl nicht das brennendste Problem der EU sein, aber jetzt soll eine Art eigener Pass für Regenbogen-Eltern kommen. Kommissionspräsidentin Von der Leyen ist “ganz stolz auf neue Regeln”. Ungarn und Polen wollen sie aber nicht.

Das geplante Zertifikat soll das Leben gleichgeschlechtlicher Paare mit Kind innerhalb der Europäischen Union erleichtern. Denn nach wie vor gibt es in den Mitgliedsstaaten unterschiedliche Regeln. “Ohne jegliche besondere Verfahren” – so heißt es in der Gesetzesvorlage – sollte eine Elternschaft aus einem EU-Land für alle Staaten gelten, um rechtliche Klarheit für lesbische und schwule Eltern mit Kind zu schaffen.

