Von der Freiheit meilenweit entfernt – KLARTEXT [POLITIK SPEZIAL]

Ein Zuschauer hat uns eine hervorragende Matrix angefertigt. Sie skizziert in 5 Stufen den Weg von einer freiheitlichen Demokratie in den Faschismus. Dabei werden 9 verschiedene Kategorien wie „Medien und Plattformen“, Eigentum und Selbstbestimmung“ oder Recht und Justiz“ unterschieden. Unser Zuschauer kommt auf einer Skala von 0 (=reine Demokratie) bis 100 (Faschismus) auf einen Mittelwert aller Kategorien von 62,2 und zieht folgenden Schluss: „Deutschland ist ein überwiegend protofaschistisches Land.“ Der Mann ist kein Verschwörungstheoretiker, er war lange Zeit Manager in der Pharmabranche und hat als Naturwissenschaftler im Katastrophenschutz gearbeitet. In diesem Video versuche ich mit Hilfe seiner Grafik selbst zu ermitteln, wo wir als Staat und Gesellschaft stehen.

