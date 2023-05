Von Bourla über Hofreiter bis Döpfner: Das sind die Teilnehmer des Bilderberger-Treffens 2023

Unter enormen Schutzmaßnahmen der staatlichen Sicherheitskräfte treffen sich in diesem Jahr die Bilderberger in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Die globalistische Organisation, die für ihre Verschwiegenheit über die tatsächlichen Gespräche und Vorträge während ihrer jährlichen Treffen berüchtigt ist, bespricht auch in diesem Jahr wieder diverse brisante Themen. Einige davon stehen bereits seit einiger Zeit immer wieder auf der Tagesordnung (darunter Russland und China), andere – wie die Künstliche Intelligenz und die globale US-Führerschaft – haben es vor allem durch die aktuelle Brisanz auf die Tagesordnung geschafft.

Wie auch in den Jahren zuvor, umfasst die Teilnehmerliste eine Reihe von Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Medien und Universitäten. Diese stammen wie üblich vorrangig aus den Ländern des US-geführten Westens.

Weiterlesen auf Report24.news

1 1 Bewertung Artikel Bewertung