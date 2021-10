Vollpension für iIlegal Eingereiste über Polen – Kretschmer (CDU): Menschen anständig unterbringen

Im ZDF-Morgenmagazin (20.10.2021) kündigte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer an, die „Aufnahmekapazitäten“ hochzufahren, um die Menschen, die über Polen einreisen, anständig unterzubringen, schließlich naht der Winter.

Und da wundert sich Kretschmer, dass er mit seiner CDU in Sachsen immer mehr an Zuspruch verliert und die AfD an Akzeptanz gewinnt?

Im Gegensatz dazu Polens Innenminister Kamiński: Es gibt es keinen Grund, den Menschen einen Flüchtlingsstatus anzuerkennen, da es sich um Touristen und Einwanderer handele, die Tausende von Dollar bezahlt hätten, um rechtswidrig in die EU einzureisen. Quelle: Bild.de (letzter Absatz im Artikel – Artikel im Archiv)

5 10 Bewertungen Artikel Bewertung