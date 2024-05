Volle Knäste in Schleswig-Holstein: Verurteilte Täter bleiben in Freiheit

Wer eine Geldstrafe nicht bezahlen kann, bekommt stattdessen normalerweise eine sofortige Ersatzfreiheitsstrafe. Nicht so im Bundesland Schleswig-Holstein: dort gilt für diese Verurteilten eine Wartezeit von mindestens einem Monat. Zellen in Justizvollzugsanstalten sind restlos belegt, was laut Bericht der BILD auch an Verzögerungen bei Bauarbeiten in den Einrichtungen Neumünsters und Flensburgs liegt. Als ein weiteres Problem werden die stark gestiegenen Zahlen der Häftlinge in Untersuchungshaft ausgemacht, doch ein wichtiger Punkt bleibt unerwähnt. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

