„Volksverhetzung“: Polizei beschlagnahmt Anti-Grünen-Plakat

Ein Händler auf dem Wochenmarkt Wittenberge in Brandenburg hing ein Plakat mit der Aufschrift „Grüne & Grün-Wähler werden bei uns nicht mehr bedient“ am Transporter auf. Deswegen droht ihm nun ein Strafverfahren. Die Polizei beschlagnahmte das Plakat am Freitagvormittag. Es besteht nach Angaben der Polizei der Verdacht der Volksverhetzung. Der für politische und staatsgefährdende Kriminalität zuständige Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Weiterlesen auf Apollo News.net

