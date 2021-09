Völlig übergeschnappt! Thüringen droht Eltern ungetesteter Schüler mit Bußgeld von bis zu 250 Euro

Um sicherzustellen, dass Kinder getestet in die Schule kommen, droht Thüringen Eltern mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro. Da sind die österreichischen Eltern besser dran, um ihre Kinder vor diesen angeordneten Pflichtmaßnahmen zu schützen. Im Nachbarland besteht keine unabwendbare Schulpflicht, sondern nur Pflicht zum Unterricht, und der kann auch zuhause erfolgen. Das nutzen Tausende Eltern und meldeten ihre Kinder von der Schule ab.

Welt.de:

In der Corona-Pandemie droht Thüringer Eltern, deren Kinder ungetestet in die Schule kommen, künftig ein Bußgeld zwischen 60 und 250 Euro. Das gilt nicht für Eltern geimpfter oder genesener Kinder und Jugendlicher, wie Bildungsminister Helmut Holter (Linke) in Erfurt mitteilte. Geplant ist demnach, dass das Vergehen als Ordnungswidrigkeit eingestuft wird.

Nach der 14-tägigen Testphase, die Holter als Sicherheitspuffer bezeichnet, soll es diese Testpflicht nur in der höchsten Corona-Warnstufe 3 des Freistaates geben. Ausschlaggebend für das Erreichen einer Warnstufe ist in Thüringen neben der Sieben-Tage-Inzidenz unter anderem auch die Belegung der Intensivbetten in Krankenhäusern. Die Schule beginnt im Freistaat am Montag.

5 9 Bewertungen Artikel Bewertung