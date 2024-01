Völlig irre: Staatsfunk vergleicht Anti-AfD-Demos mit Sophie Scholl

Seit dem „Correctiv“-Hetzartikel vor knapp zwei Wochen überbietet sich der polit-mediale Komplex mit Verbotsforderungen gegen die oppositionelle AfD. Mit der Regierung und den Mainstream-Medien im Hintergrund wähnt man sich im Jahr 2024 plötzlich im verspäteten Widerstand gegen Hitler. Dabei brechen allmählich alle Dämme: Beim Staatsfunk war man sich nun nicht einmal zu blöd, die System-Demos mit dem Widerstand der „Weißen Rose“ um Sophie Scholl zu vergleichen.

Am Montag schoss der SWR endgültig den Vogel ab. Auf Facebook teilte der Staatsfunk-Sender ein Grafik-Sujet mit Sophie-Scholl und dem Begleittext: „Sophie Scholl kämpfte einst gegen die Dunkelheit des Nationalsozialismus mit der ‚Weißen Rose‘. Am Wochenende erhoben Hunderttausende in ganz Deutschland ihre Stimmen gegen Rechts.“ Weiterlesen auf Der Status.at

