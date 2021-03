Völlig bekloppt: Grüne aus England fordert Ausgangsperre für Männer ab 18 Uhr

Im Zuge des Verschwindens von Sarah Everard fordert Baroness Jones von der Green Party nun eine Art Ausgangssperre für Männer ab 18 Uhr. Die Abgeordnete sagte dem House of Lords, dass ein solcher Schritt „Frauen viel sicherer machen und Diskriminierung aller Art verringern“ würde.

Sarah Everard war am 3. März auf dem Weg vom Haus eines Freundes in Clapham nach Hause in Brixton, Südlondon, verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass die 33-Jährige entführt und getötet wurde, da menschliche Überreste in einem Waldstück bei Kent gefunden wurden. Kurz darauf wurde ein Beamter der Metropolitan Police wegen des Verdachts auf Entführung und Mord festgenommen.

Der Vorschlag für ein mögliches neues Gesetz von Jones zog einiges an Kritik auf sich. So äußerte sich Susan Hall, die konservative Führerin der Londoner Versammlung, mit einem Post auf Twitter: „Oh mein Gott, die Welt wird verrückt. Die Grünen denken über eine Ausgangssperre für Männer nach 18 Uhr in der Nacht nach – ich habe jetzt alles gehört.“ Nigel Farage, ehemaliger UKIP-Parteichef, twitterte ebenfalls: „Nur für den Fall, dass Sie dachten, ich übertreibe, wenn ich die Linke als geistesgestört bezeichne. Diese Politikerin der Grünen Partei will eine Ausgangssperre für Männer nach 18 Uhr in der Nacht. Ein besseres Argument für eine Reform des Oberhauses gab es noch nie.“

