„Völkerwanderung steht Europa noch bevor“ – Experte warnt vor Massenflucht aus Afrika

Der Experte Prinz Asfa-Wossen Asserate warnt vor einer Massenflucht aus Afrika, die eigentliche Völkerwanderung steht Europa noch bevor, um das zu unterbinden, muss die europäische Politik handeln und die Lebensbedingungen der Menschen in Afrika verbessern.

Also, der nächste Massen-Ansturm steht womöglich in den Startlöchern und diesmal sieht es eher nach einer Apokalypse aus, offen sei nur noch, wann. Der Auslöser der sich offenbar anbahnenden Völkerwanderung dürfte wohl primär die imposanten Sozialleistungen und die paradiesischen Lebensumstände (Wohnung, kostenlose Schule/Kita etc.) sein, die geradezu für afrikanische Verhältnisse märchenhaft hoch erscheinen. Allerdings auch eine Bestätigung, dass die jahrzehntelange Entwicklungshilfe wohl völlig nutzlos war und in dubiosen Kanälen versickerte.

Die Warnung des Experten wird weder die Dauerkanzlerin noch Heißluft Horst beeindrucken, achselzuckend werden sie auch weiterhin dafür sorgen, dass die Türen (durch den ratifizierten Migrationspakt) aufbleiben und die Armutsmigration direkt in die Sozialsysteme stattfindet.

Kann überhaupt der Migranten-Tsunami und der anbahnende Alptraum noch aufgehalten werden, bevor halb Afrika mitten in Europa bzw. Deutschland liegt? Prinz Asfa-Wossen Asserate sagt, was Europa nun tun soll:

[…] Es gibt aus meiner Sicht nur eine Chance: Wir müssen die Lebensbedingungen der Menschen in Afrika verbessern, damit es nicht zu diesem gewaltigen Exodus kommt. Nur wenn die Afrikaner eine Zukunft in ihrer Heimat sehen, werden sie bleiben. Europa sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass diese Völkerwanderung durch Patrouillen auf See, durch Zäune oder Mauern auf Dauer aufgehalten werden könnte.

Europa muss seine Afrikapolitik der letzten 60 Jahre in Frage stellen. Milliarden an Entwicklungshilfegeldern sind in den letzten Jahrzehnten in den schwarzen Kontinent geflossen. Aber die Lebenssituation der Menschen in den meisten afrikanischen Ländern hat sich kaum gebessert. Woran liegt das? […] Mehr dazu auf Focus Online (Archiv)