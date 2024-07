Visa-Skandal im Baerbock-Ministerium weitet sich aus: Warnungen von Bundespolizisten wurden ignoriert

Neue Wendung im Visa-Skandal in Baerbocks Auswärtigen Amt: Offenbar warnte ein Experte der Bundespolizei in Islamabad, dass die Pässe ungültig sind – trotzdem stellte die Botschaft die entsprechenden Visa aus.

Das von Annalena Baerbock geführte Auswärtige Amt hat in rund zwei Dutzend Fällen Visa für ungültige Pässe aus Afghanistan erteilt. Wegen des Verdachts der Rechtsbeugung haben die Staatsanwaltschaften in Berlin und Cottbus Ermittlungen in dem Sachverhalt eingeleitet. Nun weitet sich der Skandal weiter aus. Weiterlesen auf Apollo News.net

