Villen, Tiger, teure Luxusschlitten: Clan-Dekadenz im verarmten Deutschland

Wenn Rentner ihr Flaschenpfand mit dem Teleskopstock aus der Mülltonne fischen müssen, dann ist das ein Anblick, der schmerzt. Und wenn immer mehr deutsche Kinder in bitterer Armut aufwachsen, dann raubt man den Kleinen nicht nur ihre Seele, sondern dem Land auch seine Zukunft.

Und trotzdem gibt es Zeitgenossen, denen es ausgesprochen gut geht in diesem zumindest für sie fraglos besten Deutschland, das es jemals gegeben hat: Viele von ihnen kamen einstmals als „Schutzsuchende” hierher, um dann in kriminellen Clans Fuß zu fassen und eine dementsprechende Karriere hinzulegen. Dass es sich für Ausländer, die weder lesen noch schreiben können, weitaus mehr lohnt, entweder als Sozialhilfeempfänger oder als Verbrecher aufzuschlagen, bewies gerade wieder der protzige Autokorso in Berlin-Neukölln, mit dem Medienberichte zufolge der hochgradig kriminelle Remmo-Clan vergangene Woche die Hochzeit eines seiner Mitglieder feierte.

