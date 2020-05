Vielerorts Proteste gegen Corona-Regeln

An der französisch-deutschen Grenze haben am Samstag Dutzende Menschen gegen die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus protestiert. Zum Europatag trafen sich Deutsche und Franzosen und öffneten in einem symbolischen Akt den Grenzübergang bei Lembach.

Auch in den süddeutschen Städten München und Stuttgart versammelten sich erneut Tausende Menschen, um gegen die Corona-Regeln zu protestieren. Sie sehen sich in ihren Freiheiten beschnitten und bezeichnen die Beschränkungen gegen die Ausbreitung als übertrieben.