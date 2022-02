Viele Profisportler kollabieren auf Spielfeld – Sportkommentator: So etwas habe ich noch nie erlebt

Le Tissier war eine Fußballlegende (eine Sportart, die im Vereinigten Königreich Football genannt wird). Seine Fähigkeiten auf dem Spielfeld brachten ihm den Spitznamen „Le God“ ein, bevor er den Sport verließ und Sportkommentator wurde, zuletzt bei Sky Sports.

Wie er in dem Interview beschreibt, verlor er diesen Job, weil er sich zu Wort meldete und auf die große Zahl ungeklärter plötzlicher Herztode bei Profi- und Amateursportlern in aller Welt aufmerksam machte.

In dem Interview wird Le Tissier zu seinen Gedanken über die Häufung von Herzproblemen im Sport befragt, worauf er antwortet:

So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich habe 17 Jahre lang gespielt. Ich glaube nicht, dass ich in 17 Jahren eine Person gesehen habe, die mit Atembeschwerden, Herzklopfen oder Herzproblemen vom Platz musste. Im letzten Jahr war es einfach unglaublich, wie viele Menschen, nicht nur Fußballer, sondern Sportler im Allgemeinen, Tennisspieler, Kricketspieler, Basketballspieler, wie viele einfach umkippen. Und irgendwann muss man einfach sagen, dass das nicht in Ordnung ist und untersucht werden muss.

Es ist absolut widerlich, dass sie dasitzen und nichts gegen die zunehmende Zahl von Sportlern unternehmen, die auf dem Spielfeld zusammenbrechen. Und das ist nicht nur das, was ich in dieser Saison beobachtet habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass in meiner Laufbahn auch nur ein einziges Spiel wegen eines Notfalls im Publikum, eines medizinischen Notfalls im Publikum, abgebrochen wurde.

Weiterlesen auf uncutnews.ch

3.6 9 Bewertungen Artikel Bewertung