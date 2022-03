„Viele haben keinen Pass mehr“ – Pfarrer holt afrikanische Studierende aus der Ukraine von Polen nach Deutschland

Der 41 Jahre alte Pfarrer Tim van de Griend ist mit zwei weiteren Gemeindemitgliedern am vergangenen Wochenende selber nach Warschau gefahren, um die Geflüchteten dort abzuholen. „Ich dachte mir, es ist dermaßen dramatisch, da können wir wenigstens versuchen, etwas zu machen.“ Über Gemeindemitglieder aus dem Kongo in Frankfurt sei der Kontakt zum kongolesischen Botschafter in Polen entstanden. Er habe die Geflüchteten an den Pfarrer vermittelt.

Nun feiert die Gemeinde mit den mittlerweile 14 jungen Menschen gemeinsam Gottesdienste und versorgt sie über Spenden mit Lebensmitteln – zumindest für die ersten Tage. Auf Dauer brauche es größere Unterkünfte und Beschäftigung, doch wie genau es weitergehen wird, weiß auch Pfarrer van de Griend noch nicht sicher. Viele der Geflüchteten hätten wegen der Überfälle in der Grenzregion keine Pässe mehr.

Erlebnisberichte der Studierenden auf hessenschau.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Die afrikanischen Studierenden waren bereits gerettet und in Sicherheit, auch hätten sie sich selbst an die Konsulate/Botschaften ihrer Länder in Warschau wenden können, sei es wegen der Pässe oder Heimreise, die Hilfsorganisationen in Polen hätten ihnen bestimmt die Anschriften besorgt und gegebenenfalls ihre Unterstützung angeboten.

Die Fragen stellen sich: Wenn die Lage in Polen derart dramatisch sei, warum wurden dann ukrainische Frauen und Kinder nicht nach Deutschland geholt? Warum ausgerechnet afrikanische Studierende, wobei es fast nur Männer sind? Heißt es nicht „Frauen und Kinder“ zuerst?

4.8 32 Bewertungen Artikel Bewertung