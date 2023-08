Videos von undichtem Grenzzaun in Polen: Nachschub fürs deutsche Sozialsystem?

Es sind Bilder, wie man sie von der US-Grenze nach Mexiko kennt. Auch dort besteht der vor vielen Jahren von Präsidenten, die nicht Donald hießen, gebaute Zaun teilweise aus breiten Metallstreben mit erheblichen Freiräumen dazwischen, durch die sich kein Mensch zwängen kann. Doch wenn man die Streben verbiegt oder – wie nun wieder auf Videos aus Polen gesehen – absägt, ist die Barriere samt Schutzwirkung dahin. Wenn es wirklich wahr ist, was in diesem Social-Media-Video gezeigt wird, dann muss man sich nicht darüber wundern, dass Nicht-EU-Ausländer sich in Polen befinden und von dort aus über die deutsch-polnische Grenze drängen, 3.000 waren es allein im Juni dieses Jahres, wo es letztes Jahr noch 1.000 Grenzübertritte von Polen gab.

