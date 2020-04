Videos über Muezzin-Ruf – Berliner Psychologe Mansour: „Der Tenor: Seht mal, Deutschland ist muslimisch“

Politiker von CDU, SPD und Grüne zeigen sich – wie nicht anders zu erwarten – offen für den Muezzin-Ruf in der Corona-Krise, die das wortlose Glockenläuten mit den gesprochenen Botschaften des Muezzins gleichsetzen, hingegen die AfD und der Berliner Psychologe Ahmad Mansour sich kritisch äußern. Auf den Muezzin-Ruf weist insbesondere Herr Mansour im Fall der Dar as-Salam Moschee in Berlin-Neukölln und die Interpretation der Muslime hin, die wohl eher an Gedanken der Übernahme erinnern:

[…] Der Berliner Psychologe Ahmad Mansour sieht die Ausweitung des Gebetsrufs kritisch. „Dagegen spricht die Erfahrung“, sagt er WELT. Man habe in Berlin-Neukölln erlebt, dass der Gebetsruf auf eine ganz bestimmte Art interpretiert worden sei. „Es kamen viele Leute zusammen und haben gefeiert, dass Gebetsrufe möglich waren. Sie haben Videos gemacht, die weltweit geteilt wurden. Der Tenor dieser Videos war nicht, zu zeigen, dass in Deutschland die Religionsfreiheit gilt“, sagt Mansour. Dies sei bereits der Fall. „Der Tenor war: Seht mal, Deutschland ist muslimisch.“ Dadurch aber entstehe nicht ein Mehr an Solidarität, sondern kämen zusätzliche gesellschaftliche Spannungen auf. […] Mehr Informationen auf Welt.de (Archiv)