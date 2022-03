Videobericht aus dem Donbass: „Wir wissen, woher die Schüsse kommen, wer schießt“

Alina hat letzte Woche Einwohner der Orte Starognatevka und Anadol in der Oblast Donezk im Donbass getroffen und interviewt, sie schildern über ihre Schicksale, den schlaflosen Nächten in den Kellern, die Angst, den Beschuss und schmerzhaften Verlust geliebter Menschen. Sie wissen, wer in den acht Jahren geschossen hat und jetzt schießt. Die russischen Soldaten behandeln die Einwohner freundlich, die Einheimischen sind froh vom Joch befreit zu werden.

