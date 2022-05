Video zeigt brutale Massenschlägerei mitten in Wien

Derzeit kursiert ein Video im Netz, das eine brutale Massenschlägerei am Kärntner Ring, mitten in Wien, zeigt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch gegen 12 Uhr vor einem der bekanntesten Hotels Wiens. Zu sehen sind mehrere Männer die zwischen stehenden Autos aufeinander losgehen.

Schließlich wird ein Mann niedergeschlagen – der Verletzte wird von einem der brutalen Männer am Rande der Straße abgelegt. Dort wird er liegen gelassen. Die anderen steigen in ihre Autos ein und flüchteten. „Diese Arschlöcher! Verpissts euch!“, sagt jemand im Auto, in dem die Aufnahme entstand.

Zwei Männer mussten mit der Rettung ins Spital gebracht werden. Über den Auslöser des Streites ist noch nichts bekannt. Nach den mutmaßlichen Tätern wird derzeit gefahndet.

Quelle: oe24.at

Politikstube: Und die „mutmaßlichen“ Täter sind unterwegs in zwei schwarzen Porsche Cayenne, ein Auto hat ein ukrainisches Kennzeichen. Den Tweet etwas runterscrollen, da ist die Bestätigung von der Polizei Wien zu lesen.

In diesem Video sieht man die Personen etwas deutlicher. Ob es tatsächlich ukrainische Flüchtlinge sind, wie in der Video-Überschrift des YouTubers geschrieben steht, ist derzeit nicht bekannt.

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung