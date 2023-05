Video: Klima-Chaoten unterbrechen TV-Show – Kameramann platzt der Kragen

Neben Straßenblockaden und den Attacken auf verschiedenste Kunstwerke lassen sich Klima-Hysteriker immer wieder neue Ideen einfallen, wie sie die Menschen nerven können. Im “Dancing with the Stars”-Finale in Schweden stürmten zwei von ihnen die Bühne und versprühten gelbe Farbe und hielten Protestschilder hoch.

Einem der Kameramänner der Show gefiel dies offenbar gar nicht und stieß eine der beiden Frauen mit seiner Kamera zu Boden. Kurz darauf wurden beide Störenfriede von dem Sicherheitspersonal von der Bühne begleitet.

Video ansehen und Artikel weiterlesen auf Exxpress.at

5 1 Bewertung Artikel Bewertung