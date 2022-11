Video beweist, wie sich Klima-Chaoten in der Elbphilharmonie auf die Knochen blamieren

Kurz vor Beginn eines Konzertes in der Elbphilharmonie haben sich Extremisten der „Letzten Generation“ gestern Abend am Dirigentenpult festgeklebt. Mit Warnwesten bekleidet, störten sie den Beginn der Beethoven-Aufführung der Sächsischen Staatskapelle.

Eine jetzt bekannt gewordene und von einem Zuschauer gemachte Aufnahme beweist, was die „Letzte Generation“ in ihrem Video bewußt zensiert hat und zeigt, wie die zwei Pseudo-Aktivisten sich auf die Knochen blamieren, laut ausgebuht werden und zügig am losen Gestell unter Applaus des Publikums hinausgeführt werden. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

