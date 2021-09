Video aufgetaucht: An welcher Krankheit leidet Bill Gates?

Seit geraumer Zeit geht in sozialen Medien ein Video um, das Gates im Jahr 1998 zeigt, als er sich vor dem US Kongress verantworten musste. Das US-Justizministerium, 18 Bundesstaaten, und der District of Columbia verklagten damals Microsoft wegen der Behauptungen, dass Microsoft mit dem Betriebssystem Windows ein Monopol gebildet hätte, das gegen geltendes Recht verstößt. Das alte Bildmaterial lässt starke Zweifel hinsichtlich der psychischen Gesundheit des Mannes zu. Text: report24.news

Politikstube: Irgendwie erinnert das an den Film „Rain Man“ aus dem Jahr 1988, Raymond Babbitt (gespielt von Dustin Hoffman) wippte auch so.

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung