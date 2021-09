(Video 2009) Campino gegen Impfung: Man will uns einen Virus einreden, den es gar nicht gibt!

Ein Video aus dem Jahr 2009 von einem Konzert der Toten Hosen, in dem sich Frontmann Campino eindeutig gegen die Schweingegrippe-Impfung positionierte:

Er kündigte einen Brief für Merkel an. Was Sie uns da mit der Schweinegrippe eingetütet haben, kann so nicht weitergehen! Für Milliarden wurden irgendwelche Impfungsmittel besorgt, nur weil die Wirtschaft am Arsch ist, will man uns einen Virus einreden, den es gar nicht gibt! Und das steht zu 100 Prozent fest.

Als die #TotenHosen noch gegen die Impfung bei der Schweinegrippe war… wisst Ihr noch?

Quelle Telegram Kaiser pic.twitter.com/ziEeYCeX3e — Maik Schmidt 💙 ⚓️ (@SchmiddieMaik) September 1, 2021

