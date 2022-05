Verzweifelter Pilot nach Impfschaden: „Ich werde wahrscheinlich nie wieder fliegen!“

Für einen Piloten, der die Freiheit und die unendlichen Weiten des Luftraums kennengelernt hat, ist es die schlimmste Vorstellung: Nie wieder fliegen. Für zahlreiche US-Piloten, die nach einer Covid-19 Pflichtimpfung Impfschäden erlitten haben, könnte es zur bitteren Realität werden. Betroffene äußern zudem die Sorge, dass es nur eine Frage der Zeit wäre, bis ein Linienflugzeug abstürzt, weil der Pilot tot oder ohnmächtig zusammenbricht.

Die US-Seite „Childrens Health Defense“ präsentierte jüngst Interviews mit Piloten, die von schweren Impfschäden – und Todesfällen unter Kollegen berichteten. Einer davon ist Bob Snow.

Cody Flint, ein erfahrener Berufspilot, äußerte gegenüber the Defender: Wir sehen jetzt Piloten mit Blutgerinnseln, Myokarditis, Perikarditis, Schwindel und Verwirrtheit in nie dagewesener Häufigkeit. Piloten verlieren ihre Karriere und müssen sich wegen medizinischer Probleme, die sich fast unmittelbar nach der Impfung entwickeln, krankmelden oder in Urlaub gehen.

Auch Cody Flint erlitt nach eigenen Aussagen einen schweren Impfschaden – er erzählt seine Geschichte.

