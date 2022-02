Versuchte Vergewaltigung: 22-Jährige wehrt sich mit Messer gegen syrischen Asylbewerber

Es ist der absolute Horror, den eine junge Wienerin Dienstagabend über sich ergehen lassen musste: Als die 22-Jährige kurz vor Mitternacht den Eingangsbereich zu ihrem Wohnhaus im Bereich der Schönbrunner Straße in Meidling betreten wollte, wurde sie wie aus dem Nichts von einem Unbekannten attackiert. Der Angreifer drängte die Frau in den Innenhof, grapschte sofort an intime Körperstellen, drückte sein Opfer zu Boden.

Der Frau gelang es geistesgegenwärtig, ein Messer aus ihrer Handtasche zu ziehen. Damit stach sie mehrmals auf ihren Peiniger ein, bis dieser von seinem Opfer abließ, die Handtasche an sich riss und schwer verletzt das Weite suchte. Der gescheiterte Täter wurde kurze Zeit später mit Schnitt- und Stichverletzungen bei einer nahen U-Bahn-Station von der Polizei entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Mann handelt es sich um einen syrischen Asylwerber, der dem Vernehmen nach schon einiges auf dem Kerbholz haben soll.

