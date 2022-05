Verspargelung schreitet voran! Habeck kündigt „europäische Kraftwerke“ in der Nordsee an

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den kooperativen Ausbau der Windenergie auf See in Europa künftig stärker in den Fokus nehmen. Es würden nun „die ersten europäischen Kraftwerke entstehen“, sagte Habeck im ZDF-Morgenmagazin in Hinblick auf den Nordseegipfel im dänischen Esbjerg.

„Die Projekte sollen gemeinsam entwickelt, gemeinsam finanziert und der Strom gemeinsam verteilt werden.“ Ziel sei es, „dass nicht mehr jedes Land seinen eigenen Kram macht, sondern dass man das wirklich kooperativ angeht“.

Bei dem Treffen an diesem Mittwoch in Esbjerg stehen mögliche Schritte für einen stärkeren Ausbau der Windenergie in der Nordsee im Mittelpunkt. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Regierungschefinnen und -chefs von Belgien, den Niederlanden und Dänemark werden an dem Treffen teilnehmen.

Quelle: Zeit Online

Politikstube: Der Traum von Verspargelung schreitet voran. Bei der Finanzierung ist Deutschland Weltklasse, da dürfte es keine Probleme geben, hingegen bei der Entwicklung lange Entscheidungswege (der Amtsschimmel) und obendrein Tierschutzverbände (Lebensraum Meer) auftauchen könnten. Spannend dürfte dann die Stromverteilung bzw. Zuteilung sein, primär in Anbetracht der Bevölkerungszahl der vier Länder.

4 4 Bewertungen Artikel Bewertung