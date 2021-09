Verschwörungstheorie wird Realität: Armband soll Ungeimpfte an Uni Linz brandmarken

Per Wunsch von Mobbing-Minister Faßmann sollen die Hochschulen nicht nur mindestens die 3G-Regel für ihre Studenten anwenden, sondern dürfen selbst noch strengere Gängelungen bestimmen. Das nahmen erste Unis als Aufforderung, besonders artig zu sein: An den Medizin-Unis in Innsbruck und Wien ist die doppelte Impfung nun eine Voraussetzung für die Zulassung zum Studium.

Eine ganz besondere Schikane hat auch die Johannes-Kepler-Universität in Linz parat. Denn dort sollen an speziellen Kontrollposten farbige Armbänder verteilt werden, anhand derer Lehrkräfte erkennen können, welchen Status ein Teilnehmer der Vorlesung hat. Dies wurde unlängst in einem Rundschreiben des Vizerektors so kommuniziert. Was unlängst als Hirngespinst von „Verschwörungstheoretikern“ und „Corona-Leugnern“ galt, ist am Campus in Linz-Urfahr knallharte Realität.

