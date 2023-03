„Verpisst Euch“ – Hamburg: Autofahrer dreht wegen Klima-Kebern durch

„Verpiss Dich!“ – „Sie tun mir weh.“ – „Halt’s Maul, Alter! Du bleibst da. Bleib dort!“ Die Nerven liegen blank in Hamburg. „Sie sind noch älter, vor Ihnen habe ich noch Respekt. Aber bleiben Sie dort stehen.“ Wieder einmal: genervte Autofahrer gegen Klimakleber. „Welche Rechte nehmt ihr euch denn raus?“ – „Ich scheiß’ auf euch. Es reicht langsam.“ 17:15 Uhr – Glockengießerwall, Hamburger Innenstadt – Stau. Mehrere Klimaaktivisten der letzten Generation blockieren die Straße, kleben sich fest. Heftige Diskussionen entbrennen zwischen Autofahrern und den Aktivisten. „Die Kinder in Afrika, die haben was zu tun. Aber ihr, da. Habt ihr Hunger. Neue Schuhe an, hat bestimmt noch geiles Handy.“ Es bleibt nicht bei Diskussionen. Quelle:Bild.de



Bereits letzte Woche sind Autofahrer ausgerastet: Am 23.02.2023 haben Klima-Kleber in der Hamburger Innenstadt den Autoverkehr teilweise lahmgelegt. Im Bereich Gorch-Fock-Wall/Stephansplatz versuchten genervte Autofahrer sie von der Straße zu bekommen.

5 5 Bewertungen Artikel Bewertung