Die AfD hat am Dienstag in Schwerin ihre bundesweite Wahlkampftour gestartet. Für die Partei kamen als Redner die beiden Spitzenkandidaten Alice Weidel und Tino Chrupalla. Laut jüngsten Umfragen liegt die AfD bei 10-12 Prozent. Weidel betonte, dass die AfD für ein Land stehe, „in dem wir uns nicht gegenseitig die Taten längst vergangener Generationen vorwerfen“. Chrupalla warf der Regierung vor, eine „Industrie der Angst“ geschaffen zu haben, um die Öffentlichkeit zum Einlenken zu bewegen, und nannte das Coronavirus einen „angeblichen Killervirus“. Die AfD zog 2017 mit 12,6 Prozent der Stimmen in das deutsche Parlament ein und ist derzeit die größte von mehreren Oppositionsparteien.

