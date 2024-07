Die Dämonisierung eines beträchtlichen Teils der Bevölkerung als rechtsextrem erinnert an historische Feindbilder wie die „Kommunisten“ im Kalten Krieg. Diese Taktik dient der Diffamierung politischer Gegner und der Spaltung der Bevölkerung, statt dem Wunsch nach Frieden und Meinungsfreiheit nachzukommen. Ein friedliches Zusammenleben erfordert jedoch Meinungsvielfalt, Toleranz und einen offenen Diskurs, der durch aktuelle Medienpraktiken und politische Strategien gefährdet wird.

In Zeiten wie diesen schaut man staunend, was da vor aller Augen passiert. Knapp 30 Prozent der Bevölkerung werden dämonisiert, werden von rechts-konservativ zu rechtsradikal und schließlich rechtsextrem umgedeutet. Oft fällt in diesem Zusammenhang der Begriff „Nazi“ als blankes Schimpfwort. Von „neonazi-nahem Sumpf“ ist die Rede, vom „völkisch-esoterischen Komplex“. Das alles geschieht außerhalb des historischen Kontextes. Weiterlesen auf Report24.news

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung