Verjährung droht: Köln treibt Corona-Bußgelder ein

Jeder PR-Manager weiß: Negative Schlagzeilen sind besser als gar keine. Das scheint man sich auch in Köln gedacht zu haben, wo jetzt seit Jahresbeginn auffällig viele Bußgeldbescheide wegen angeblicher oder tatsächlicher Verstöße gegen Corona-Auflagen verschickt werden. Die meisten dieser Verbote und Gebote waren erstens Schwachsinn, wie man nicht erst seit heute weiß, und die jetzt geahndeten Ordnungswidrigkeiten liegen zweitens in vielen Fällen schon knapp zwei Jahre zurück.

Knapp zwei Jahre, auf diese Betonung kommt es an dieser Stelle ganz besonders an. Denn: Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung, die damals nicht nur in der Domstadt galt, können bis zu zwei Jahren nach deren Feststellung noch geahndet werden. So wie unter anderem gegen Clara-Marie Becker. Die Kollegin schreibt für die „Bild“ und ging jetzt mit einem schier unglaublichen Fall an die Öffentlichkeit, der im Frühjahr 2023 wie aus der Zeit gefallen wirkt.

