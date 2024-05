Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, soll wohl noch in diesem Jahr seinen Posten räumen, um für eine Frau an der Spitze der Behörde Platz zu machen. Das berichtet Welt am Sonntag und stützt sich dabei auf mehrere Quellen aus Sicherheitsbehörden.

Laut Welt am Sonntag sind zwei Frauen als Nachrücker hoch im Kurs: die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg und die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Weiterlesen auf nius.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung