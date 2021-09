„Verbrechen gegen Menschlichkeit“ Pathologen-PK – RA Holger Fischer: Zeugen gesucht für Verfahren in Den Haag (ICC)

In der Pressekonferenz der Pathologen waren auch Rechtsanwälte anwesend. Rechtsanwalt Holger Fischer richtet einen Appell an Zeugen, es werden Zeugenaussagen gesucht, damit sind auch kritische Ärzte gemeint, die ihre Aussagen für das bestehende Verfahren und bald einzureichenden weiteren Verfahren beim ICC in Den Haag einreichen.

Das was wir hier erleben nennt sich als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das nennt sich Auslöschung, hier werden Menschen ausgelöscht.

