Vera Lengsfeld: „Die Corona-Diktatur zu überwinden ist der einzige gute Weg in die Zukunft”

Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld hat im Interview mit der Epoch Times auf die derzeitige Schieflage in Deutschland aufmerksam gemacht.

Lengsfeld: „Ich halte die Politik von Angela Merkel für fatal, sie hat es „geschafft“, aus Deutschland, was ein stabiler und in der Welt bewunderter Staat war, ein von Selbstzweifeln und Spaltung zerrissenes Land zu machen, was dabei ist, seine Wirtschaft zu dekonstruieren, den Rechtsstaat zu dekonstruieren und das im Namen einer „Moralität“, die sich mit jedem Tag als undemokratischer herausstellt.“

„Aber ich engagiere mich weiter in der CDU, weil die CDU das Erfolgsmodell der alten Bundesrepublik Deutschland war. In einer funktionierenden Demokratie braucht man eine demokratische Linke und eine demokratische Rechte. Dieser eigentliche Allgemeinplatz ist heute völlig vergessen. Heute ist die CDU, die Merkel-CDU auch eine weitere linke Partei, zum Teil sogar links außen.“