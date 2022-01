V-Leute zum Spaziergang? Hatten wird das nicht schon einmal?

Lamya Kaddor (Bündnis 90/Die Grünen) fordert den Einsatz von V-Personen auf Spaziergängen. So soll sich also die freie Demokratie der bunten Zivilgesellschaft anfühlen? Vielen Dank an alle die gestern wieder für Ihre Freiheit und Ihre Grundrechte auf der Straße waren.

