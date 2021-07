USA: Zwei junge Opfer des Pfizer/BioNTech Impfstoffs

Zwei junge Frauen – Opfer des Pfizer-„Impfstoffs“ – haben sich gefunden. So wie ihnen ginge es Tausenden.

Kelly (rechts) erhielt ihre erst (Fake-) Impfung am 13. April, die zweite am 5. Mai und am 29. Juni ging das Zittern los.

Die sog. „Impfstoffe“ schützen weder vor Ansteckung, noch vor Erkrankung, noch vor Weitergabe. Sie sollen nur für einen „milderen Verlauf“ führen. Das sind die Nebenwirkungen für zahlreiche junge Menschen. Das Leben dieser jungen Frauen könnte nachhaltig zerstört sein – sie versuchen, ihr Schicksal mit Humor zu nehmen.

2.3 3 Bewertungen Artikel Bewertung