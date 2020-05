USA: Was hat das noch mit Protesten zu tun? – Mann in Dallas TOT GEPRÜGELT

Der Mann soll sein Geschäft vorher versucht haben, mit einem schwertähnlichen Gegenstand zu verteidigen.

Plünderer stürzten sich auf ihn. Dann schlugen en sie ihn mit einem Skateboard und steinigten ihn mit mittelgroßen Steinen.

BREAKING: man critically injured at Dallas riots

It appears he attempted to defend a shop with a large sword

Looters ran at him, then he charged rioters

They then beat him with a skateboard and stoned him with medium sized rocks

I called an Ambulance and it’s on the way pic.twitter.com/kFxl3kjsBC

— ELIJAH (@ElijahSchaffer) May 31, 2020