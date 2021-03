USA: Vier Tage nach 2. Dosis des Moderna-Impfstoffs – 39-Jährige Mutter stirbt qualvoll

Kassidi Kurill, eine 39-jährige alleinerziehende Mutter aus Ogden/ Utah und ohne gesundheitliche Probleme, starb laut einem Bericht vier Tage nach Erhalt ihrer zweiten Dosis des Moderna COVID-19-Impfstoffs. Kassidi Kurill erhielt den Impfstoff aufgrund ihrer Arbeit als Operationstechnikerin für mehrere plastische Chirurgen, berichtete KUTV.

Kurill hatte Berichten zufolge nach der ersten Dosis von Moderna einen schmerzenden Arm, hatte aber keine anderen erkennbaren Nebenwirkungen. Nach ihrer zweiten Dosis am 1. Februar nahmen die Dinge eine plötzliche und tragische Wendung. Während sie Dienstag und Mittwoch den ganzen Tag im Bett war, wusste sie erst am Donnerstagmorgen, dass etwas nicht stimmte. Sie wachte früh auf, machte sich fertig und bat ihren Vater, sie in die örtliche Notaufnahme zu fahren, wo sie um 7 Uhr morgens ankamen.

„Als sie hereinkam, sagte sie, ihr Herz würde rasen und sie müsse in die Notaufnahme“, erinnerte sich ihr Vater. Als sie in der Notaufnahme ankamen, musste sich Kurill übergeben. Ihr Vater erzählte den Ärzten, dass seine Tochter gerade ihre zweite Dosis Impfung erhalten hatte. „Sie machten eine Blutuntersuchung und kamen sofort zurück und sagten, sie sei sehr, sehr krank und ihre Leber funktioniere nicht“, sagte er zu KUTV. Eine Autopsie wurde an Kurills Leiche durchgeführt, aber die staatliche Arztpraxis konnte laut KUTV aus Datenschutzgründen keine Stellungnahme zu dem Fall abgeben. Quelle: thegatewaypundit.com

Voxnews.info berichtet, dass Kurill noch am Donnerstagabend ins Intermountain Medical Center in Murray geflogen wurde, wo die Ärzte versuchten, sie für eine Lebertransplantation zu stabilisieren. Doch ihr Zustand verschlechterte sich weiter, bis sie am Freitagmorgen nicht mehr sprechen konnte – ihr Herz und ihre Nieren hatten aufgehört zu arbeiten. „Es wurde im Laufe des Tages immer schlimmer. Und um neun Uhr starb sie. Es war ein totaler Schock. Ich hatte sogar Angst, es meiner Frau zu sagen“, erklärte der Vater später.

Kassidi Kurill hinterlässt eine 9-jährige Tochter.

4.9 9 Bewertungen Artikel Bewertung