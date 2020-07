USA: Statistik über Morde an schwarzen und weißen Menschen

Von Petr Bystron: Mainstream-Medien und Öffentlichkeit übernehmen kritiklos das Märchen, weisse Polizisten in den USA würden massenweise „rassistische Gewalt“ gegen Schwarze ausüben. Ein Blick auf die Statistik offenbart das ganze Ausmaß dieser Lüge.

Immer mehr Schwarze protestieren gegen die explodierende Gewalt auf den Straßen, die in erster Linie von Schwarzen verübt und die schwarze Opfer fordert. Am Wochenende wurden allein in Chicago 70 Menschen angeschossen, 10 davon tödlich.