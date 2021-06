USA: Personalreferentin sagt, Firmenleitungen schreiben geimpfte Mitarbeiter bereits ab

Kurz gesagt, was diese Frau sagt, ist, dass sie für ein Benzinunternehmen arbeitet, sie ist eine Führungskraft, die in der Einstellungsabteilung arbeitet, und es gibt etwas, das „Nachfolgeplanung“ genannt wird, was bedeutet, dass ein Unternehmen seine Verkaufsstrategien, Mitarbeiter, etc. für die Zukunft plant. Sie sagt, dass sie wissen, dass sie alle Mitarbeiter, die geimpft wurden, über einen Zeitraum von etwa 3 Jahren ersetzen müssen. Und dann fragt sie, was sagt uns das?

