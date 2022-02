USA: Komikerin prahlt mit Impfstatus – und bricht Sekunden später zusammen

Die Zuschauer hielten es zunächst für einen Teil der Show: Am Samstagabend prahlte Stand-up Comedian Heather McDonald bei einer Show in Tempe, Arizona, gerade im Rahmen eines Witzes über ihren Impfstatus – um nur Sekunden später plötzlich auf der Bühne zusammenzubrechen.

Gerade hatte sie noch gescherzt:

I’m vaxxed, double vaxxed, boosted … and flu shot and shingle shot and haven’t gotten COVID and Jesus loves me most.

(Ich bin geimpft, doppelt geimpft, geboostert … und habe die Grippeimpfung und Gürtelroseimpfung und habe COVID nicht bekommen und Jesus liebt mich am meisten.)

Unmittelbar danach brach sie zusammen und schlug mit dem Kopf hart auf dem Boden auf.

